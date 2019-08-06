إيفرتون مستعد للقتال من أجل راكيتيتش

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي إيفرتون الإنجليزي أبدى اهتماما كبيرا بضم إيفان راكيتيتش، لاعب وسط نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقالت صحيفة "أس" الإسبانية، إن إيفرتون مستعد للقتال للفوز بخدمات لاعب الوسط الكرواتي الدولي هذا الصيف.



وأضافت أن إيفرتون مستعد للدخول في المعركة من أجل لاعب البلوجرانا لاستكمال مشروعه الجديد، وتعويض رحيل لاعب الوسط السنغالي إدريسا جاي، إلى باريس سان جيرمان.



وأوضحت، أنه على الرغم من أن اللاعب لا يفكر في الرحيل عن برشلونة، إلا أن تصريحات إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، تشير إلى أنه لا يستطيع أن يطمئن إذا كان هذا العام سيستمر مع الفريق.



وشددت، أن وصول الهولندي دي يونج بالتأكيد قلل من حظوظ راكيتيتش في الموسم الجديد، الذي يسعى فيه البلوجرانا للمنافسة على كل البطولات، مثلما صرح الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل أيام الأحد الماضي.