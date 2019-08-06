ديربى كاونتى يقدم عرضا استثنائيا لـ"رونى"

أفادت تقارير صحفية، مساء الإثنين، بأن ديربي كاونتي قام بمحاولة جريئة لجذب واين روني، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، بتقديم عرض استثنائي له قبل انطلاق الموسم الجديد.



وكشف صحيفة «تايمز» البريطانية، أن روني سيتوجه إلى النادي اليوم الثلاثاء للتفاوض حول انتقاله إلى الفريق، كلاعب ومدرب ابتداء من الموسم القادم.



وأوضحت، أن استعداد قائد منتخب إنجلترا السابق للعب في دوري الدرجة الأولى، سوف ينبه الأندية الأخرى للتعاقد معه في حالة فشل ضمه، خاصة بعدما وافق ناديه دي سي يونايتد على تركه.



وتابعت: «من غير المتوقع أن يلعب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا حتى شهر يناير، ويسعى للحصول على دوره كمدرب مما يجعل عرض ديربي كاونتي مناسبا لى حد كبير له.