بايرن ميونيخ يراقب موقف جاريث بيل

أفادت تقارير صحفية إسبانية، مساء الإثنين، بأن نادي بايرن ميونيخ الألماني، أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقالت صحيفة "أس"، إن بايرن ميونيخ قد يتدخل لإنهاء أزمة اللاعب والنادي الملكي، مستغلا علاقته الجيدة بإدارة الريال، لكنه ينتظر للأيام الأخيرة في الميركاتو الصيفي.



وأشارت إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أظهر خروج بيل من حساباته، ويرغب النادي في بيعه هذا الصيف للتخلص من راتبه السنوي الإجمالي الذي يصل إلى 40 مليون يورو.



من جانبها ذكرت شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، أن شركة أديداس الراعية للفريق البافاري، وجاريث بيل قد تحدث فرقًا خلال الأيام الماضية في الصفقة المحتملة.



تجدر الإشارة إلى أن جوناثان بارنيت، وكيل أعمال جاريث بيل، قد صرح لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية قائلا: «لن تكون ثمة صفقات مؤقتة لإخراجه من النادي الملكي، ويمكنني أن أضمن لكم أنه لن يرحل على سبيل الإعارة إلى أي ناد».