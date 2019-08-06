"مقوى للعظام".. ما لا تعرفه عن "البقدونس"

يعتبر "البقدونس" من الخضروات الغنية بالكثير من الفيتامينات الهامة للجسم، فوفقًا لما ذكره موقع "هيلث توداي"، أكد خبراء التغذية، أن البقدونس يساعد بشكل كبير في فقدان الوزن.



ومن الفوائد المذهلة لنبات البقدونس، حماية القلب حيث أنه يساعد بشكل كبير في تسليك الشرايين من الدهون، بالإضافة إلى تقليل نسب الكلوسترول، ويعتبر من الأطعمة المناسبة لمرضى السكري، حيث أنه لا يحتوى على سعرات كبيرة، الأمر الذي يساعد بشكل كبير في تقليل نسبة السكر بالدم.



ويساعد نبات البقدونس على تقوية العظام، كما أنه يحتوي على كمية كبير من الكالسيوم والحديد، بالإضافة إلى بعض العناصر الخاصة التي تعمل كمُخفِّف للدم وتقلل من ارتفاع ضغط الدم المرتفع الذي قد يعرض حياة الأشخاص للخطر، ويعتبر نواة للإصابة بأمراض القلب والسكري.