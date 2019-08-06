"جهاز الفيوم الجديدة" يعلن عن مناقصة لتنفيذ نادى اجتماعى

أعلن المهندس عبدالوهاب صميدة، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، طرح تنفيذ مشروع النادي الاجتماعي بالمنطقة الإقليمية بالمدينة على مساحة 5 أفدانة، وذلك من خلال مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



وقال "صميدة"، إنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 1500 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 500 ألف جنيه، ويزاد بنسية 5% في حالة الرسو كتأمين نهائي.



وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إلي أن جلسة الاستفسارات للمناقصة ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجاري، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر المقبل.