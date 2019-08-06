أسطورة كولومبيا يقدم نصيحة حاسمة لخاميس رودريجيز

وجه أسطورة كرة القدم الكولومبية كارلوس فالديراما، نصيحة حاسمة إلى مواطنه خاميس رودريجز لاعب خط وسط ريال مدريد، حول مستقبله.



وقال فالديراما، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "يجب أن يرحل إلى فريق آخر، فزيدان لا يريده وإذا استمر في ريال مدريد فلن يلعب".



وأضاف: "لقد أقامت جماهير الريال احتفالا حين تعاقد النادي مع خاميس، وكذلك الرئيس، لكن المدرب لا يريده".



واختتم حديثه قائلا: "إذا بقى فلن يلعب، لذا من الأفضل أن يتركوه يرحل، لأن الشخص الذي يختار التشكيلة هو المدرب".



وأشار تقرير صحفي إيطالي، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اتفق مع أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي على نقل خاميس رودريجيز للنادي الإيطالي، إذا فشل الميرنجي في بيعه قبل 15 أغسطس الجاري.



وجذب خاميس أنظار العديد من الأندية الأخرى مثل أتلتيكو مدريد وأولمبيك مارسيليا، لكن حتى الآن لم يتم حسم مستقبله بشكل نهائي.