"جهاز العاشر" يطرح تشغيل نظام التحكم بمحطة التنقية فى مناقصة

أعلن المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، عن طرح الجهاز عملية تشغيل وصيانة نظام التحكم بـ"محطة التنقية رقم 2" بنظام "otv" في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ "200" جنيه، الى جانب تقديم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني وآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز، وبرفقة المظروف الفني تأمين ابتدائي قدره "7000" جنيه ويزاد إلى 5% في حالة رسو كتأمين نهائي.



وأشار شاهين، إلي أنه ستعقد جلسة الاستسفارات للمناقصة الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجاري الساعة العاشرة صباحًا بمقر الجهاز، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصة الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر المقبل.



وذكر أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة "الفئة السادسة" أعمال كهروميكانيكية والكترونية وشبكات الاتصال.