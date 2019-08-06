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رياضة

إنتر ميلان يرغب فى ضم أرتورو فيدال خلال الميركاتو الصيفى

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:03 ص
جريدة الدستور
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، رغبة نادي إنتر ميلان في ضم أرتورو فيدال جناح برشلونة الإسباني الساعي بدوره للعب تحت قيادة مدربه السابق أنطونيو كونتي مدرب إنتر الحالي.

وذكرت التقارير في الفترة الماضية، رفض برشلونة عرضًا من إنتر ميلان لضم فيدال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، غير أن رغبة اللاعب نفسه قد تتسبب في تغيير الوضع.

وأشار موقع "FcInterNews.it" الإيطالي، المهتم بأخبار إنتر، إلى أن برشلونة قد يكون منفحتًا على إعارة فيدال للنيراتزوري لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء بشكل نهائي مقابل 20 مليون يورو.

ويريد "فيدال" اللعب من جديد تحت قيادة كونتي مدربه السابق في يوفنتوس الإيطالي، حيث يشعر الدولي التشيلي بالحنين للدوري الإيطالي، فضلًا عن إحساسه بأنه غير قادر على التأقلم مع أسلوب لعب برشلونة.

وقال الموقع: "إن إنتر ميلان سوف يقوم ببيع لاعبيه بورخا فاليرو وجواو ماريو قبل التفكير في إتمام التعاقد مع فيدال خلال الميركاتو الصيفي الحالي".

وانضم فيدال للبارسا في صيف العام الماضي قادمًا من بايرن ميونيخ بعقد يمتد لـ3 مواسم ينتهي في صيف 2021.

يشار إلى أن اهتمام إنتر بفيدال ليس في الميركاتو الحالي فقط، بل يرجع لوقت لعبه لبايرن ميونيخ الألماني في موسم 2017-2018 الذي انضم للبارسا بعد نهايته.

وشارك أرتورو فيدال (32 عامًا) في الموسم الأول له مع البارسا 53 مباراة بكل البطولات سجل خلالها 3 أهداف، ولعب فيدال تحت قيادة كونتي في يوفنتوس خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2014، وحقق 3 ألقاب للدوري الإيطالي ولقبين لكأس السوبر الإيطالي.
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