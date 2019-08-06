مدرب النصر السعودى يكشف سبب التعادل مع الوحدة الإماراتى

أرجع البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي، تعادل فريقه مع الوحدة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، لعدم استثمار لاعبي فريقه للفرص في اللقاء.



وانتهت مباراة النصر والوحدة في ذهاب ثمن نهائي البطولة الآسيوية بالتعادل بهدف لمثله، علمًا بأن مباراة الإياب تقام الإثنين المقبل، بملعب آل نهيان في أبوظبي.



وقال "فيتوريا"، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت مباراة مثيرة ونموذجية لهذا النوع من البطولات، هنا التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق، قدمنا أداء ممتازًا وصنعنًا فرصًا محققة للتسجيل، بعكس الوحدة الذي استغل فرصة واحدة سجل منها الهدف".



وتابع: "المردود اللياقي له تأثير لكن ليس كبيرًا جدًا، قدمنا مباراة ممتازة فنيًا، وكنا نتوقع أفضل من هذا السيناريو، لدينا الشخصية اللازمة للعودة مرة أخرى في الإياب، ولو لاحظ الجميع كنا مسيطرين تمامًا ولكن لم نوفق في استثمار الفرص".



وأضاف: "صالح العباس جاهز للمشاركة، ولكن بسبب أحداث المباراة اتخذت قراراتي بإدخال لاعبي وسط لسد الثغرات".



وأتم: "غيابات يحيى الشهري، وعبدالعزيز الجبرين، كان لها أثر سلبي علينا، ولكننا سنستعد لمباراة الإياب بالشكل المثالي".