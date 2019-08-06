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مصر

الملك سلمان وولى عهده يعزيان الرئيس السيسى فى ضحايا معهد الأورام

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:04 ص
الملك سلمان وولى
الملك سلمان وولى عهده
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة قصر العيني في القاهرة.

وقال الملك سلمان: تلقينا نبأ الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني في القاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب المصري الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وبعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برسالة مماثلة للرئيس المصري.
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