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عالم

لجنة لتقصى الحقائق فى أحداث "دنقلا" شمالى السودان

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:53 ص
جريدة الدستور
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أصدر والي الولاية الشمالية المكلف في السودان، اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري، قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها مدينة دنقلا والتي راح ضحيتها مواطن.

وأسند الوالي رئاسة اللجنة للمستشار الأول عادل عبدالكريم محمد أبوحسين، وعضوية ممثل عن الشرطة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة.

وشهدت مدينة دنقلا عاصمة الولاية الشمالية، بشمال السودان توترات حادة، الاثنين، نتيجة مقتل مواطن خلال احتجاجات، الأحد، بسبب قطع التيار الكهربائي.

وحول حاكم الولاية للجنة اختصاص تقصي الحقائق والرصد الدقيق للأحداث منذ بدايتها، وتحليل أسبابها ودوافعها، وتحديد المسؤولية عن أي أفعال أو تصرفات تشكل جريمة أو مخالفة أو التوصية بشأن جبر الضرر ورد الحقوق ومحاسبة المسؤولين في أي جريمة أو مخالفة.

وكفل لها حق الاستعانة بمن تراه مناسبًا، وأن ترفع تقريرها خلال 48 ساعة من إصدار قرار التشكيل.

وأوضحت الشرطة السودانية، في بيان لها الاثنين، أن مواطنين تجمهروا أمس الأحد أمام مباني الكهرباء بدنقلا احتجاجا على قطع التيار الكهربائي في منطقة السليم وحاولوا اقتحام المبنى ورشقوا قوات التأمين بالحجارة.

وقال البيان: "استخدمت قوة التأمين المكونة من شرطة وقوات مسلحة الغاز المسيل للدموع بعدما أصيب أفرادها بالحجارة".

وأضاف: "عند إصرار المتجمهرين اقتحام المبنى قام الجندي شرطة (ب أ م) بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وأخرى في الأرض نتج عنه شظايا أصابت المواطن (ي س م) مما أدى لوفاته".

وأكد البيان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم، ويجري التحري تحت إشراف النيابة، مشيرا إلى لجنة التحقيق التي شكلها حاكم الولاية.

وأشار البيان إلى أنه اتصالا بالحدث ذاته، تعدى اثنان من المتجمهرين على أحد رجال الشرطة وتمكنا من الاستيلاء على سلاحه "كلاشنكوف"، فضلا عن إتلاف 6 سيارات تابعة لقوات التأمين ويجري البحث عنهما واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهما.
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