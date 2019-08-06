مانشستر يونايتد يسعى لخطف إريكسن من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية دخول نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في منافسة مع ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن جناح توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن إدارة يونايتد تخطط لإنهاء المفاوضات مع توتنهام حول ضم إريكسن قبل غلق باب سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا الخميس المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، طالب إدارة ناديه بسرعة حسم صفقة إريكسن قبل غلق الميركاتو الصيفي خاصة في ظل اهتمام أندية أوروبية عدة بضمه على رأسها الريال واليوفي.



ويأمل وكلاء إريكسن في انتهاء المفاوضات بنجاح بين الناديين وانتقال اللاعب لصفوف "الشياطين الحمر" خلال الصيف الحالي.



ويريد توتنهام تحقيق أكبر عائد مادي ممكن من بيع إريكسن، بدلا من رحيله مجانا في الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده الحالي مع الفريق في صيف عام 2020.



ويأمل النادي اللندني في التعاقد مع برونو فيرنانديز، لاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي، حال رحيل إريكسن، وهو اللاعب الذي كان على رادار يونايتد هذا الصيف قبل أن تفشل الصفقة.



وكان إريكسن (27 عاما) رفض تجديد تعاقده مع توتنهام، حيث يرغب في خوض تجربة جديدة خارج النادي اللندني.



وشارك إريكسن في 51 مباراة مع توتنهام بكل البطولات خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 17 هدفا.