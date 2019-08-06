فان ديك يحذر ماجواير بعد أن أصبح أغلى مدافع فى العالم

حذر الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، هاري ماجواير المنضم حديثا لمانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة قياسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من تبعات انتقاله بمقابل قياسي وإمكانية تعرضه لضغوط قوية بسبب ذلك.



وأعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع ماجواير قادما من ليستر سيتي بعقد يمتد لـ6 سنوات، مع خيار التمديد لموسم إضافي، وأكدت تقارير صحفية عدة أن الصفقة ستكلف خزائن النادي نحو 80 مليون جنيه إسترليني؛ ما يجعل ماجواير أغلى مدافع في العالم، متخطيا رقم فان ديك الذي انتقل لليفر في شتاء 2018 مقابل 75 مليون إسترليني قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي.



وقال فان ديك في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "كل التوفيق لماجواير، لا أستطيع قول الكثير حول مبلغ الانتقال القياسي، وذلك لأن كسر الرقم القياسي كان مسألة وقت فقط بالنظر لطبيعة سوق الانتقالات الحالية".



وأضاف: "لا يملك ماجواير أي تأثير على ذلك، وتأتي الضغوطات مصاحبة لهذه الانتقالات القياسية، ولكن لا يتغير الأمر كثيرا، فبالتأكيد الضغوطات موجودة عندما تلعب لنادٍ كبير مثل مانشستر يونايتد، لكن عليه أن يبتعد عنها وألا يتأثر بها".



وتابع: "نصيحتي لماجواير بالتركيز على عمله وتقديم أفضل ما يملك، فيجب أن يظهِر إمكانياته ويستمتع باللعب، دون التفكير بالأمور الأخرى".



وواصل: "ليس من السهل إيقاف كل الضغوطات تماما، أحب أن أضع الأمور في نصابها الصحيح، فالكثير من الأشياء أكثر أهمية من لعب كرة القدم".



وأتم: "أنا لا أستمع لكل الآراء فهي لا تغير شيئا في رأسي، أود فقط أن أقوم بعملي بأفضل طريقة ممكنة، وأحيانا تأتي الأخطاء فنحن جميعا نرتكب الأخطاء، ولكن عليك أن تحاول أن تكون أفضل ما يمكنك وأن تحصل على أقصى استفادة من قدراتك".