صور.. إحباط تداول لحوم 22 عجلا مصابا بالتسمم بمركز الحسينية

أحبطت الأجهزة الأمنية بمركز الحسينية، محاولات اثنين من رعاة الغنم، بيع لحوم مجموعة من العجول التى أصيبت بالتسمم، بعد ذبحها لتداولها بالأسواق.



وكان بلاغا ورد لمركز شرطة الحسينية، يفيد بقيام "سالم. س. س" و"سلامة. م. إ"، مقيمان بدائرة المركز، بتداول لحوم 22 عجل مسممة، وانتقلت قوة من المركز برئاسة الرائد محمود كمال، رئيس مباحث مركز الحسينية، وتم ضبط المتهمين والتحفظ على العجول.



وتبين أن الرعاة أثناء سيرهم بالأغنام، نزلت الماشية على أرض كانت معرضة للرش بمبيدات حشرية، فوقع تسمم للعجول، فحاول الرعاة تقليل الخسائر، وأحضروا جزارا لذبح الأغنام فى محاولة لبيعها وتداول لحومها، وتمكنت القوة من ضبطهم قبل تداول اللحوم بالأسواق تزامنا مع قدوم عيد الأضحى.



تم تحرير المحضر رقم 17136 لسنة 2019، وجارى العرض على النيابة العامة.