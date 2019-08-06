اليوم.. مناقشة "انتقام شفاف" بمعرض الإسكندرية للكتاب

ضمن فعاليات معرض الكتاب المقام بأرض كوتة بالإسكندرية٬ تعقد في الرابعة والنصف من بعد عصر اليوم الثلاثاء٬ ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "انتقام شفاف" للكاتبة أمل رفعت٬ والصادرة مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويناقش المجموعة كلًا من: "الدكتورة ندي يسري٬ والدكتورة حنان الشرنوبي"٬ ويدير الأمسية دكتور إيهاب بديوي.



وبحسب الناشر:"تضم المجموعة واحد وثلاثين قصة قصيرة٬ تربطها تيمة واحدة وهي النزعة الانتقامية الإنسانية، والانتقام المقصود في القصص لم يكن قاصرًا على الانتقام المعلن والضمني أو حتى الانتقام المعنوي، ولم يظهر أيضًا الانتقام المفسر عن علماء النفس متوحدًا، بل انتقام مزجت فيه الكاتبة الواقع بالخيال لتصل المشهدية الحية في معظم القصص إلى الفانتازي والعجائبي، كما هو موضح بالإهداء:" إلى كل الأرواح الهائمة في سماء الانتقام٬ استريحي فلم ينجُ الظالم من إثم اقترفه حتى ولو كان القصاص شفافًا".



يشار إلي أن أمل رفعت سبق وصدرت لها المجموعات القصصية: "سكرة روح٬ وطائر الخريف٬ وأريج الرماد"، بالإضافة إلي رواية بعنوان "الذي عاد إلى هناك".