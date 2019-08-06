الجيش الليبى يدمر طائرة شحن محملة بالأسلحة قادمة من تركيا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، صباح اليوم الثلاثاء، تدمير طائرة شحن من طراز "إل يوشن 76"، فور هبوطها في قاعدة ⁧‫مصراتة الجوية قادمة من ⁧‫أنقرة‬⁩ وعلى متنها شحنة أسلحة وصواريخ موجهة يستخدمها سلاح الجو التركي المسير انطلاقًا من القاعدة.



وكانت أنباء محلية عاجلة أفادت قبل قليل، بأن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، شن غارات جوية على مخزن للصواريخ بمدينة مصراتة غرب ليبيا.



‏وأشارت قناة العربية في خبر عاجل، إلى أن الغارات استهدفت مواقع "للطيران المسير التركي، في قاعدة مصراتة بليبيا.



فيما لفتت بوابة إفريقيا الاخبارية الليبية إلى أن انفجارات متتالية تسمع إثر قصف جوي استهدف الكلية الجوية مصراتة، مع تصاعد أعمدة الدخان والنيران.