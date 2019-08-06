خطوات التبرع للمعهد القومى للأورام

خصص المعهد القومي للأورام أرقامًا، للتبرع للمعهد سواء بالتليفون أو بالتواجد في المعهد، عن طريق مجموعة من الخطوات.

- أرسل رسالة بها رقم 777 عبر رقم 9797 مع العلم أن سعر الرسالة 5 جنيهات وهو قيمة التبرع.

- عبر رقم 777 من خلال شبكة فوري.

- التبرع بأي مبلغ على حساب رقم 777 بجميع البنوك المصرية.

- يمكن التبرع بأي قيمة مادية على حساب 777 بجميع أفرع البريد المصري.

- من خارج مصر سويفت كود NBEGE6CX150.

- عن طريق كروت الائتمان عبر موقع المعهد القومي للأورام www.nci.cu.edu.eg .

- التوجه لمقر المعهد القومي للأورام بميدان فم الخليج بالقاهرة.

- التبرع للمعهد القومي للأورام الجديد عبر حساب رقم 500500.

- التواصل على الخط الساخن 19514 من خلال إدارة التبرعات.



وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.



وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.