وفاة 4 مصابين بمستشفى القصر العينى فى انفجار معهد الأورام

أكد مصدر بمستشفى قصر العينى، أن المستشفى استقبلت أمس 37 مصابا من مصابي حادث انفجار معهد الأورام، وتم توزيعهم على 10 حالات بمستشفى القصر العينى الفرنساوى، و27 بالقصر العينى القديم.



وأضاف المصدر أن 4 حالات توفيت أمس من المتواجدين بمستشفى قصر العينى القديم، وهناك 6 حالات فى العناية المركزة.



وأوضح المصدر أن مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت ما يقرب من ثلثى المصابين فى الحادث.



ولفت إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية للمصابين وتوفير خدمة طبية على أعلى مستوى.



وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.



وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.