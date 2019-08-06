صاحب الفوتوسيشن مع والدته: "تعبت فى تربيتنا وبردلها جزء من جمايلها" (صور)



وكشف أن، المصور الفوتوغرافي، هو الذى قام بنشر الصور، على مواقع التواصل الاجتماعي والتي انتشرت بسرعة الصاروخ.



وأضاف أنه، يتمنى لوالدته الصحة وراحة البال، قائلا: "تعبت في تربيتنا في ظل الظروف الصعبة"، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يحصل على وظيفة مناسبة بعد التخرج.



وأكد أن والده وأشقائه وشقيقاته تمنوا أن يكونوا موجودين أثناء التصوير بعد انتشار الصور الخاصة به وبوالدته على وسائل التواصل الاجتماعي.

بين عشية وضحاها، أصبح أحمد حامد حجازي، الحاصل على ليسانس الآداب قسم لغة إنجليزية جامعة طنطا، حديث السوشيال ميديا، بعد قيامه بعمل فوتوسيشن، مع والدته داخل إحدى الحدائق في مدينة السنطة بمحافظة الغربية، بعد حصوله على ليسانس الأداب وتخرجه.التقت "الدستور" أحمد حجازي، نجل قرية ميت الليث التابعة لمركز السنطة، والذي أكد أن، الفكرة طرأت عليه قبل انتهاء امتحان الليسانس بحوالي أسبوعين، لكن كانت الفكرة عبارة عن تصوير العائلة بأكملها، والتي تضم اثنين من شقيقاته واثنين من أشقائه، ووالده ووالدته، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ويحدث ظرف بمرض والده.وأضاف أنه، عرض الفكرة على والدته والتي فرحت بها كثيرًا، وكانت مبهرة، وتم الذهاب إلى مكان التصوير في حديقة بمدينة السنطة بصحبة صديقه أشرف الحلواني الفوتوغرافي، مشيرا إلى أن المفاجأة أن عدد من الأهالي قاموا بالزغاريد فور مشاهدته أثناء تصويره مع والدته.