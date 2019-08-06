الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

محافظات

صاحب الفوتوسيشن مع والدته: "تعبت فى تربيتنا وبردلها جزء من جمايلها" (صور)

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:50 ص
جريدة الدستور
الغربية : شريف عبد الغنى _ حسام فوزى جبر
طباعة
بين عشية وضحاها، أصبح أحمد حامد حجازي، الحاصل على ليسانس الآداب قسم لغة إنجليزية جامعة طنطا، حديث السوشيال ميديا، بعد قيامه بعمل فوتوسيشن، مع والدته داخل إحدى الحدائق في مدينة السنطة بمحافظة الغربية، بعد حصوله على ليسانس الأداب وتخرجه.

التقت "الدستور" أحمد حجازي، نجل قرية ميت الليث التابعة لمركز السنطة، والذي أكد أن، الفكرة طرأت عليه قبل انتهاء امتحان الليسانس بحوالي أسبوعين، لكن كانت الفكرة عبارة عن تصوير العائلة بأكملها، والتي تضم اثنين من شقيقاته واثنين من أشقائه، ووالده ووالدته، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ويحدث ظرف بمرض والده.

وأضاف أنه، عرض الفكرة على والدته والتي فرحت بها كثيرًا، وكانت مبهرة، وتم الذهاب إلى مكان التصوير في حديقة بمدينة السنطة بصحبة صديقه أشرف الحلواني الفوتوغرافي، مشيرا إلى أن المفاجأة أن عدد من الأهالي قاموا بالزغاريد فور مشاهدته أثناء تصويره مع والدته. 

وكشف أن، المصور الفوتوغرافي، هو الذى قام بنشر الصور، على مواقع التواصل الاجتماعي والتي انتشرت بسرعة الصاروخ.

وأضاف أنه، يتمنى لوالدته الصحة وراحة البال، قائلا: "تعبت في تربيتنا في ظل الظروف الصعبة"، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يحصل على وظيفة مناسبة بعد التخرج.

وأكد أن والده وأشقائه وشقيقاته تمنوا أن يكونوا موجودين أثناء التصوير بعد انتشار الصور الخاصة به وبوالدته على وسائل التواصل الاجتماعي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

الباز يكشف: كيف تعاملت الدولة باحترافية مع حادث التفجير الإرهابي بمحيط معهد الأورام

منذ حوالي 13 ساعة

لحظة انفجار السيارة المفخخة أمام المعهد القومي للأورام (فيديو)

منذ يوم

محمد صلاح يقدم دعمه وتعازيه لأسر ضحايا انفجار أمام معهد الأورام

منذ يوم

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات

الباز يكشف خطيئة الإعلام في تغطية حادث التفجير بمحيط "معهد الأورام"

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

بالفيديو.. أحد ضحايا تفجير الأورام: خرجت من الانفجار بمعجزة

ستوديو

بعد رفض استقبال طفل من معهد الأورام... هل يكذب شريف أبو النجا لينقذ نفسه؟

عميد معهد الأورام يزف بشرى سارة للمرضى ويعلن موعد افتتاحه (فيديو)

خيانة تعرضت لها صباح من حبيبها أفقدتها الثقة في الرجال.. تعرف على التفاصيل

مسجون برازيلي يتنكر في زي امرأة للهروب من السجن.. شاهد

رياضة

إيفرتون مستعد للقتال من أجل راكيتيتش

ديربى كاونتى يقدم عرضا استثنائيا لـ"رونى"

زيدان يطالب بسرعة حسم الصفقات المتبقية

بايرن ميونيخ يراقب موقف جاريث بيل

الرئيس نيوز

بعد تفجير "الأورام".. السيسي: ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب

ساويرس ورجل أعمال "مجهول" تبرعا بـ1.5 مليون لمعهد الأورام

محمد بن زايد يتبرع بـ50 مليون جنيه لصالح معهد الأورام

استشهاد 17 بينهم أطفال من "ميت حبيب" في حادث "معهد الأورام"

منوعات

دراسة: استخدام السماعات قد يسبب فقدان السمع

طفل يبلغ عن والده لاجتيازه الإشارة الحمراء

اكتشاف سر مصاص الدماء الغامض

أفضل 10 فنادق عالمية لعام 2019

كشكول

اليوم الثالث.. استمرار إنعقاد لجنة مسابقة «الوظائف الإشرافية» بتعليم بورسعيد

حصول 4 روضات أطفال ومدرسة ابتدائي على "الجودة والاعتماد" بمطروح

ننشر شروط الالتحاق بالدراسات العليا لكلية القرأن الكريم

المنوفية الأزهرية تستعد لامتحانات الدور الثانى للثانوية

إسلام سياسي

"الإخوان يفجرون معهد الأورام".. الأكثر تداولا في مصر على تويتر

كتابان جديدان يوثقان جرائم داعش بحق الإيزيديين

أمريكا تحذر تركيا من أي عملية عسكرية في سوريا

الداخلية: سيارة مفخخة تسببت في تفجير معهد الأورام


زيت وسكر

وزارة الصحة السعودية تكرم البعثة الطبية المصرية للحج

أعراض الإصابة بعدوى العين

تطورات أزمة زيادة راوتب عمال القمامة بالإسكندرية

الإستيلاء على نصف مليون جنيه من أموال الدعم

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

اليوم.. مناقشة "انتقام شفاف" بمعرض الإسكندرية للكتاب

صدور "مملكة الليل" عن دار النسيم

اليوم.. ورشة عمل فى الكتابة المسرحية بمكتبة الإسكندرية

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية "وكأنه.. هو" بحزب التجمع

صفحتنا ع الفيس بوك