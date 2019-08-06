نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:27 ص
تعلن وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019-2020، اليوم الثلاثاء، في تمام الواحدة ظهرا، بحضور وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار.
وأغلق الموقع الإلكتروني للتنسيق، أول أمس الأحد، باب تسجيل الرغبات بعد أن بدأت أعمال المرحلة الأربعاء الماضي.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد قررت في وقت سابق، مد فترة أعمال تنسيق الثانوية العامة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى الساعة 12 منتصف ليل الأحد الموافق 4 أغسطس 2019.
وقالت الوزارة في بيان لها الأحد، إن قرار المد جاء حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب ومنحهم فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.
وأهاب مكتب التنسيق بطلاب هذه المرحلة سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق قبل انتهاء الموعد المحدد.
وحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار الحد الأدنى للمرحلة الثانية لطلاب شعبة علمي علوم وطلاب شعبة علمي رياضة وطلاب شعبة أدبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مبنى وزارة التربية والتعليم.
وأكد الوزير أن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة ستكون بحد أدنى 320 درجة لطلاب شعبة علمي وعلوم وعلمي رياضة أي بنسبة 78.05 % فأكثر وحتى الحد الأدنى للمرحلة الأولى، وبالنسبة لطلاب شعبة أدبي فإن الحد الأدنى في المرحلة الثانية هي 279 درجة فأكثر وحتى الحد الأدنى للمرحلة الأولى.
ويبلغ عدد الطلاب الذي يحق لهم تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من التنسيق حوالي 229 ألفا و978 طالب وطالبة، من بينهم 175 ألفا و673 طالب وطالبة في الشعبة العلمية و54 ألفا و305 في الشعبة الأدبية.
وتظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر هذا الموقع.. اضغط هنا
وأغلق الموقع الإلكتروني للتنسيق، أول أمس الأحد، باب تسجيل الرغبات بعد أن بدأت أعمال المرحلة الأربعاء الماضي.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد قررت في وقت سابق، مد فترة أعمال تنسيق الثانوية العامة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى الساعة 12 منتصف ليل الأحد الموافق 4 أغسطس 2019.
وقالت الوزارة في بيان لها الأحد، إن قرار المد جاء حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب ومنحهم فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.
وأهاب مكتب التنسيق بطلاب هذه المرحلة سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق قبل انتهاء الموعد المحدد.
وحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار الحد الأدنى للمرحلة الثانية لطلاب شعبة علمي علوم وطلاب شعبة علمي رياضة وطلاب شعبة أدبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مبنى وزارة التربية والتعليم.
وأكد الوزير أن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة ستكون بحد أدنى 320 درجة لطلاب شعبة علمي وعلوم وعلمي رياضة أي بنسبة 78.05 % فأكثر وحتى الحد الأدنى للمرحلة الأولى، وبالنسبة لطلاب شعبة أدبي فإن الحد الأدنى في المرحلة الثانية هي 279 درجة فأكثر وحتى الحد الأدنى للمرحلة الأولى.
ويبلغ عدد الطلاب الذي يحق لهم تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من التنسيق حوالي 229 ألفا و978 طالب وطالبة، من بينهم 175 ألفا و673 طالب وطالبة في الشعبة العلمية و54 ألفا و305 في الشعبة الأدبية.
وتظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر هذا الموقع.. اضغط هنا