الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

صدور "مملكة الليل" عن دار النسيم

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:09 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
صدرت حديثًا عن دار النسيم للنشر٬ أحدث أعمال الكاتب أحمد قرني محمد٬ رواية "مملكة الليل" يقدمها الكاتب بعبارته الوجيزة على ظهر الغلاف:"لي الروح الشريرة التي تسكن مملكة الليل، القاتل الذى ينشر الخوف ويسيل الدم، تأكد أن الله لن يكون إلى جوارك وأنت تقتل باسمه وتحرق باسمه، الله تعالى سيكون إلى جوار ضحاياك".

والرواية تحكي كيف يمكن أن تجمع غرفة بجدرانها الصامتة بين الفتى الحالم وبين إرهابي، كيف تجتمع الفكرة مع الرصاصة، كيف تقف البراءة أمام الغدر والعدوان؟ الصراع يحتد داخل الغرفة بين من يملك البندقية ومن يملك الحلم والفكرة، المواجهة الأصعب بين طاقة الحب وطاقة الشر، الرواية تنحي منحى الواقعية السحرية حيث الخيال والواقع يشتبكان معًا ليصنعا عالمًا من الأحداث الشيقة المثيرة.

أدوات الكاتب تتراوح بين الخيال والسرد السهل واللغة البسيطة والحوار الرشيق٬ لأحداث المتلاحقة لن تجعل القاريء يترك الرواية منذ سطرها الأول حتى النهاية.. لعبة الحكاية لم تكن واقعية ولم تكن خيالًا لكنها رحلة الحلم حيث لن يخرج القاريء من الرواية إلا وهو يحاول مرة بعد مرة أن يلعبها، ولأنها تحتاج إلى تمارين الحب لا إلى تمارين القسوة فلن يتمكن من أن يلعبها سوى الطيبين والأخيار فقط،أما الأشرار فلن يتمكنوا من أن يلعبوها مهما حاولوا لأنها تحتاج إلى تمارين الحب لا إلى تمارين القسوة.

يذكر أن الروائي أحمد قرني قد حصل العام قبل الماضى 2017 على جائزة كتارا في الرواية العربية عن رواية "جبل الخرافات"، وفى ذات العام حصل على جائزة مصطفى عزوز بتونس عن رواية "بلا فائدة" لليافعين، وحصل على جوائز عديدة، منها "الشارقة فى الرواية العربية، وجائزة نادي القصة، وجائزة اتحاد الكتاب المصري، وجائزة الهيئة العربية للمسرح، وصدر له روايات: "آخر سلالة عائلة البحار٬ وصلاة إبليس٬ وكما يليق بحفيد٬ وشادي في دنيا الحواديت الحائز على جائز سوزان مبارك فى أدب الأطفال".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة 4 مصابين بمستشفى القصر العينى فى انفجار معهد الأورام

منذ حوالي 10 ساعة

النيابة: إجراء تحاليل DNA لـ4 جثث مجهولة في انفجار معهد الأورام

منذ يوم

البترول: انفجار معهد الأورام بعيد عن شبكة الغاز بالمنطقة

منذ حوالي 13 ساعة

لحظة انفجار السيارة المفخخة أمام المعهد القومي للأورام (فيديو)

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات

الباز يكشف خطيئة الإعلام في تغطية حادث التفجير بمحيط "معهد الأورام"

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

بالفيديو.. أحد ضحايا تفجير الأورام: خرجت من الانفجار بمعجزة

ستوديو

بعد رفض استقبال طفل من معهد الأورام... هل يكذب شريف أبو النجا لينقذ نفسه؟

عميد معهد الأورام يزف بشرى سارة للمرضى ويعلن موعد افتتاحه (فيديو)

خيانة تعرضت لها صباح من حبيبها أفقدتها الثقة في الرجال.. تعرف على التفاصيل

مسجون برازيلي يتنكر في زي امرأة للهروب من السجن.. شاهد

رياضة

إيفرتون مستعد للقتال من أجل راكيتيتش

ديربى كاونتى يقدم عرضا استثنائيا لـ"رونى"

زيدان يطالب بسرعة حسم الصفقات المتبقية

بايرن ميونيخ يراقب موقف جاريث بيل

الرئيس نيوز

بعد تفجير "الأورام".. السيسي: ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب

ساويرس ورجل أعمال "مجهول" تبرعا بـ1.5 مليون لمعهد الأورام

محمد بن زايد يتبرع بـ50 مليون جنيه لصالح معهد الأورام

استشهاد 17 بينهم أطفال من "ميت حبيب" في حادث "معهد الأورام"

منوعات

دراسة: استخدام السماعات قد يسبب فقدان السمع

طفل يبلغ عن والده لاجتيازه الإشارة الحمراء

اكتشاف سر مصاص الدماء الغامض

أفضل 10 فنادق عالمية لعام 2019

كشكول

اليوم الثالث.. استمرار إنعقاد لجنة مسابقة «الوظائف الإشرافية» بتعليم بورسعيد

حصول 4 روضات أطفال ومدرسة ابتدائي على "الجودة والاعتماد" بمطروح

ننشر شروط الالتحاق بالدراسات العليا لكلية القرأن الكريم

المنوفية الأزهرية تستعد لامتحانات الدور الثانى للثانوية

إسلام سياسي

"الإخوان يفجرون معهد الأورام".. الأكثر تداولا في مصر على تويتر

كتابان جديدان يوثقان جرائم داعش بحق الإيزيديين

أمريكا تحذر تركيا من أي عملية عسكرية في سوريا

الداخلية: سيارة مفخخة تسببت في تفجير معهد الأورام


زيت وسكر

وزارة الصحة السعودية تكرم البعثة الطبية المصرية للحج

أعراض الإصابة بعدوى العين

تطورات أزمة زيادة راوتب عمال القمامة بالإسكندرية

الإستيلاء على نصف مليون جنيه من أموال الدعم

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

اليوم.. مناقشة "انتقام شفاف" بمعرض الإسكندرية للكتاب

صدور "مملكة الليل" عن دار النسيم

اليوم.. ورشة عمل فى الكتابة المسرحية بمكتبة الإسكندرية

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية "وكأنه.. هو" بحزب التجمع

صفحتنا ع الفيس بوك