صدور "مملكة الليل" عن دار النسيم

صدرت حديثًا عن دار النسيم للنشر٬ أحدث أعمال الكاتب أحمد قرني محمد٬ رواية "مملكة الليل" يقدمها الكاتب بعبارته الوجيزة على ظهر الغلاف:"لي الروح الشريرة التي تسكن مملكة الليل، القاتل الذى ينشر الخوف ويسيل الدم، تأكد أن الله لن يكون إلى جوارك وأنت تقتل باسمه وتحرق باسمه، الله تعالى سيكون إلى جوار ضحاياك".



والرواية تحكي كيف يمكن أن تجمع غرفة بجدرانها الصامتة بين الفتى الحالم وبين إرهابي، كيف تجتمع الفكرة مع الرصاصة، كيف تقف البراءة أمام الغدر والعدوان؟ الصراع يحتد داخل الغرفة بين من يملك البندقية ومن يملك الحلم والفكرة، المواجهة الأصعب بين طاقة الحب وطاقة الشر، الرواية تنحي منحى الواقعية السحرية حيث الخيال والواقع يشتبكان معًا ليصنعا عالمًا من الأحداث الشيقة المثيرة.



أدوات الكاتب تتراوح بين الخيال والسرد السهل واللغة البسيطة والحوار الرشيق٬ لأحداث المتلاحقة لن تجعل القاريء يترك الرواية منذ سطرها الأول حتى النهاية.. لعبة الحكاية لم تكن واقعية ولم تكن خيالًا لكنها رحلة الحلم حيث لن يخرج القاريء من الرواية إلا وهو يحاول مرة بعد مرة أن يلعبها، ولأنها تحتاج إلى تمارين الحب لا إلى تمارين القسوة فلن يتمكن من أن يلعبها سوى الطيبين والأخيار فقط،أما الأشرار فلن يتمكنوا من أن يلعبوها مهما حاولوا لأنها تحتاج إلى تمارين الحب لا إلى تمارين القسوة.



يذكر أن الروائي أحمد قرني قد حصل العام قبل الماضى 2017 على جائزة كتارا في الرواية العربية عن رواية "جبل الخرافات"، وفى ذات العام حصل على جائزة مصطفى عزوز بتونس عن رواية "بلا فائدة" لليافعين، وحصل على جوائز عديدة، منها "الشارقة فى الرواية العربية، وجائزة نادي القصة، وجائزة اتحاد الكتاب المصري، وجائزة الهيئة العربية للمسرح، وصدر له روايات: "آخر سلالة عائلة البحار٬ وصلاة إبليس٬ وكما يليق بحفيد٬ وشادي في دنيا الحواديت الحائز على جائز سوزان مبارك فى أدب الأطفال".