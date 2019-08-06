ديلى ميل: 40% من النساء يواجهن "قلة الخصوبة"

كشفت إحصائية جديدة، أن 40% من النساء يواجهن مشكلة قلة الخصوبة، وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.



وذكر الباحثون ممن شملتهم الإحصائية، أن تلوث الهواء من الأمور التي تتسبب في قلة خصوبة النساء بشكل كبير، حيث أكدت الدراسة أن تعرض النساء للتلوث سواء أدخنة مصانع أو عوادم سيارت لقلة فرص الإنجاب.



وأضاف القائمون على الدراسة، أن النساء اللائي يعشن في المناطق الأكثر تلوثًا كن أكثر عرضة ثلاث مرات للإجهاض مقارنة بغيرهم.



وفى هذا الصدد، أوضح الدكتور محمود سليمان استشارى النساء والولادة والحقن المجهري، أن تلوث الهواء يمكن أن يتسبب أيضا في تشويه الأجنة بالنسبة للحوامل، بالإضافة إلى قلة فرص الإنجاب بالطرق الطبيعة.



ونصح سليمان، بضرورة ارتداء الكمامة على الفم والأنف، في الأماكن المكتظة بالسيارات، بالإضافة إلى المتابعة الدورية مع الطبيب للسيطرة على أى مشكلة صحية.