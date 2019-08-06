هشام طلعت مصطفى يتبرع بـ10 ملايين جنيه لمعهد الأورام

أعلن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عن تبرعه بـ 10 ملايين جنيه، للمعهد القومي للأورام، عقب الحادث الذي وقع مساء الأحد.



وقال "طلعت" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الاثنين: "كلنا بنرفض ونشجب هذا التصرف الهمجي، وربنا يحفظ مصر من كل سوء".



وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.



وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.