اليوم.. ورشة عمل فى الكتابة المسرحية بمكتبة الإسكندرية

ضمن فاعليات مهرجان الصيف الدولي السابع عشر بمكتبة الإسكندرية٬ تنطلق اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام٬ ورشة عمل في الكتابة للمسرح٬ يقدمها جمال ياقوت‎‎، وتتضمن الورشة تعلم أسس الكتابة والأعداد الفني للنص المسرحي٬ وكيفية التعامل مع عناصر النص المسرحي المختلفة.



كما تبدأ اليوم الثلاثاء أيضًا فعاليات ولمدة ثلاثة أيام٬ فعاليات ورشة عمل "الإيقاع الشرقي" تقديم هاني بدير، وخلال الورشة يتعرف المشاركون على تعلم النوتة الإيقاعية والموسيقية وكيفية قراءتها وبالغناء وكتباتبها، وعددًا من التدريبات المكثفة لتقوية استخدام الأيدي للعزف والوصول لمهارات أعلى.



يشار إلي أن "هاني بدير" عمل مدرسًا لآلات الإيقاع الشرقية في معهد دراسات الشرق الأوسط، ومتحف أمير الشعراء أحمد شوقي التابع لوزارة الثقافة، والقسم الفني بمكتبة الإسكندرية.