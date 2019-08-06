اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية "وكأنه.. هو" بحزب التجمع

تعقد بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ أمسية ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية "و كأنه.. هو" للكاتب الدكتور عصام حسين عبدالرحمن، يتناول المجموعة بالمناقشة والتحليل كلًا من: "الشاعر جمال القصاص٬ والشاعر عاطف عبدالعزيز٬ والكاتب أحمد الفيتوري".



ومن أجواء المجموعة جاء: "أعلم أنه ينبح لإثبات وجوده، دورُ يؤديه، نباحه لا يتوقف على أمل أن يجذب انتباه أحدهم، تجاربي السابقة علمتني أن مثل هذا الكلب ينبح فقط، لا يقترب ولا يعضُ، فقط ينثر الغبار ويصيح لمدة معينة، بعدها يعود أدراجه، ليعاود الكرّة مع شخص آخر يتصادف مروره".



وللكاتب إصدارات سابقة منها: "الكيلو 21" رواية قصيرة، و"كرسي سادس خال" مجموعة قصصية، و"سرير عنكبوت" مجموعة قصصية، بالإضافة إلى روايته القصيرة "زحف الأرانب".