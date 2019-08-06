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الثقافة

مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بـ"ثقافة الأقصر"

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:39 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث نظم قصر ثقافة الطود ورشة مسرح عن "كيفية إعداد الرواية" أدارها بغدادي لبيب، الذي أوضح كيفية إعداد الرواية وتحويلها إلى نص مسرحي، وأنه لابد أن تثقل موهبة الكاتب وتزيد ثقافته حتى يتمكن من إعداد رواية ويجب وضع الخطوط العريضة الرواية والمراجع التي أخذ منها أفكاره.

عقد قصر ثقافة الكيمان محاضرة بعنوان "دور الأم في رعاية الأطفال" تحدث خلالها موسى عن دور الأم تعليميا وصحيًا وسلوكيًا في رعاية الأطفال، وكيفية التعامل مع الأطفال وكيفية احتوائهم، وفضل الأم في الشرائع السماوية، كما نظمت مكتبة ثقافة الضبعية محاضرة بعنوان "قيمة الوطن في نفوس الشباب" تحدث فيها الطيب على خضرى عن تعريف الوطن، وغرز قيمة الوطن، والواجب علينا تجاه الوطن.

أقام قصر ثقافة المحاميد بحري ورشة فنون تشكيلية تحت إشراف هشام النحاس، كما عقد قصر ثقافة حسن فتحي ورشة لأعمال الصلصال للأطفال بالقصر.

نظم قصر ثقافة المحاميد قبلي محاضرة بعنوان "قناه السويس الجديدة أمل المستقبل"، بمركز شباب حاجر المحاميد قبلي، تحدث فيها حسن محمود عن أهمية قناة السويس الجديدة التي تم حفرها بأموال المصرين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتناول فوائد القناة الجديدة منها: سهولة خروج ودخول السفن بسرعة، حيث أن القناة ساهمت في زيادة الإيرادات وزيادة العملة الصعبة، ما ساعد في جذب المستثمرين وأيضا تشغيل الشباب المصري وخفض نسبة البطالة.

عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "أثار الألعاب الإلكترونية على الطفل" ألقاها حسن محمود، أعقبها ندوة بعنوان "الإدمان وأسبابه ومخاطره" ألقتها سمية إبراهيم، كما قام مدرب التكنولوجيا بالقصر بعمل كورس كمبيوتر للرواد وكيفية التعامل معه، بجانب ورشة حكي عن "الصدق"، بالإضافة إلى مسرح عرائس للأطفال، وعرض نادي السينما فيلم "حلم الزيتون"وأيضا عمل ورشة مسرح.

نظمت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحري ورشة فنية خاصة بقسم الفنون التشكيلية تحت عنوان "الرسم بالرصاص" تهدف الورشة إلى تدريب الأطفال على استخدام القلم الرصاص في الرسم لمحاكاة الطبيعة من حولهم، بالإضافة إلى تنمية قدراتهم بهدف رفع الحس الفنى وتحفيز مهاراتهم واكتشاف موهبتهم.
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