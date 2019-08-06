"دى إم سى" تجمع 25 مليون جنيه تبرعات لمعهد الأورام

طرحت شبكة "دي إم سي" مبادرة للتبرع لمعهد القومي للأورام بعد الحادث الإرهابي، الذي أسفر عن مصرع 20 شخصا، وإصابة 47 آخرين.



وجمعت المبادرة حتى الآن ٢٥ مليون جنيها بعد أول يوم للمبادرة.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن حركة حسم التابعة للجماعة الإرهابية وراء التفجير الذي حدث أمام معهد الأورام مساء الأحد.



وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.



وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.