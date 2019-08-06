ثقافة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للصداقة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للصداقة" بقصر ثقافة مصطفى كامل بفرع ثقافة الإسكندرية، تحدثت خلالها مسئول مكتبة الطفل عن احتفال العالم بيوم الصداقة العالمي الذي أقرته الأمم المتحدة، وفيه يتم تبادل بطاقات التهنئة بين الشعوب، وأشارت إلى أهمية الصداقة على المستوى الدولي، فهناك فوائد اقتصادية عن طريق تبادل الصناعات، كما أنها تعمل على الحفاظ على الروابط الإنسانية، أما على مستوى الأفراد فهي تعمل على تبادل الصفات الحميدة والتمتع بقضاء وقت ممتع ومفيد مع الصديق.



كما عقد قصر ثقافة الأنفوشي ندوة بعنوان "تفريغ الطاقة السلبية" تحدثت خلالها مروة الشناوي عن تعريف الطاقة السلبية، وكيفية التخلص منها وكيفية التعامل مع الأشخاص السلبيين، بالإضافة إلى ندوة بعنوان "السينما والإرهاب" أدارها الشاعر أحمد قدري بحضور كل من الناقد السينمائي علي نبوي، والمخرج محمد الشال، وعمر الأمير، ناقشوا خلالها دور السينما المصرية في تناول ظاهرة الإرهاب من خلال الأفلام، وتوضيح أسبابها وطرق القضاء عليها.



وتجدد اللقاء الأسبوعي في قصر ثقافة برج العرب لجلسات التخاطب، والتي قامت خلالها مسئول التمكين الثقافي بتنمية مهارات الأطفال من خلال مكعب الألوان وألعاب ذكاء وسرد قصص لزيادة الحصيلة الكلامية وكيفية تركيب جملة من كلمتين.