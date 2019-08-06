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الثقافة

اليوم.. عرض"رحلة البحر" و"أسرار الأهرامات" بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:30 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تستقبل قاعة العرض الجماعي الثانية٬ بمكتبة الفنون والوسائط المتعددة (B3) التابعة لمكتبة الأسكندرية٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء٬ عرض لفيلمين وثائقين، هما: "رحلة البحر والصحراء، وأسرار الأهرامات".

ويعرض فيلم "رحلة البحر والصحراء" ملامح من البيئات الطبيعية في صحراء مصر الشرقية، كما يأخذنا إلى سلاسل جبال البحر الأحمر الشامخة والتي تتخللها وديان ساحرة، ويعرض بعض تراث البدو في المنطقة، والفيلم ناطق باللغة العربية، وإنتاج 2001، وتبلغ مدة عرضه 45 دقيقة.

أما فيلم "أسرار الأهرامات" فيعرض الفيلم رحلة الأهرامات وأبي الهول، ويلقي الضوء على تاريخها وكيفية إنشائها ولغز الممرات داخل الأهرامات، كما يلقي الفيلم الضوء على قصة اكتشاف كنوز مقبرة توت عنخ آمون، والفيلم ناطق باللغة العربية، ومن إنتاج 1996، وتبلغ مدة عرضه 60 دقيقة.
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