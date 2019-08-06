عاطل يطلق النيران على نفسه فى مشاجرة مع خاله بالقليوبية

أطلق عاطل النيران على نفسه محاولًا إنهاء حياته؛ بسبب مشاجرة خاله معه لحثة على العمل، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء طارق العجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود إشارة من مستشفي ناصر العام باستقبالها المدعو"محمود. م"23 سنة، مصاب برش خرطوش أسفل الأبط الأيسر على إثر قيامه بإحداث تلك الإصابة لنفسه.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن المتهم حاول الانتحار؛ بسبب حدوث مشادة بينه وبين خاله المدعو "إبراهيم. ح. ا " 39 سنة عامل، والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا "مخدرات، وسرقة، وسلاح"، بتعنيفه لتقويم سلوكه وحثه على العمل، وتم التحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.