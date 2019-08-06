الليلة.. "ثأر كريمة" على طاولة مختبر السرديات في الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بقاعة (C) ندوة لمناقشة رواية "ثأر كريمة" للكاتب محمد عباس علي٬ والصادرة مؤخرًا عن هيئة قصور الثقافة.



ويناقشها الناقدان: الدكتور كمال اللهيب٬ ورانيا ثروت، فيما يدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



تدور أحداث الرواية حول مؤامرة دبرها منافسين لتاجر أقمشة بحي الموسكي٬ وكان نتيجتها إصابته إصابة أقعدته عن الحركة وأثرت على صوته فمنعته عن الكلام٬ فلم يعلم أحد من فعل به هذا إلى أن استطاعت زوجته "كريمة" بطريقة مبتكرة معرفة الجاني وقررت الانتقام له.



يشار إلى أن "محمد عباس" كان قد فاز من قبل بجائزة الطيب صالح عام 2015 فى القصة٬ عن مجموعته القصصية "فاطمة تعيش الحلم"، وفازت أيضًا مجموعته القصصية الطريق إلى منبع الشمس بالجائزة الأولى لهيئة قصور الثقافة عام 2000، بالإضافة للعديد من الجوائز فى مسابقات نادي القصة ونادى الأدباء وغيرها.