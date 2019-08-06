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الثقافة

المركز العربى يطرح ترجمة كتاب "سهولة الفن الفرنسى"

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:21 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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صدرت حديثًا عن المركز الثقافي العربي٬ الطبعة العربية لكتاب "سهولة الفن الفرنسي للنجاح بلا جهد " للناقد أوليفييه بوريول٬ وترجمة معن عاقل.

ومما جاء في مقدمة الكتاب "السهولة هي موضوع رائع، نعتقد دومًا أننا يجب أن نبذل جهدًا بأيّ ثمن لنحصدَ نتائج، أن نعمل من أجل كلّ شيء، وأن هناك عدالة للجهد، لكنني مقتنع بالعكس الذكاء هو المكر، هو ألّا تجابه الصعوبة وجهًا لوجه، وإنما أن تكتشف طريقة مراوَغة تصل بها إلى الهدف بأيسَر السبل، بلا جهد، وبأناقة".

يقترح هذا الكتاب الدخول في أسرار السهولة على الطريقة الفرنسية وتعلُّم ممارستها، فيأخذنا في نزهة إلى ميادينَ متنوّعة، من الرياضة إلى الفن، مرورًا بالحب وفن الطهي.

نلتقي فلاسفة مثل ديكارت وجيل دولوز، وكتّابًا مثل ستاندال وفرانسواز ساجان، وفنانين مثل عازفة البيانو هيلين جريمو والطاهي ألان باسار، ورياضيين أيضًا: زين الدين زيدان، ويانيك نواه، والغواص جاك مايول، والسائر على الحبل فيليب بوتي، وأخيرًا شخصيات روائية مثل سيرانو دي برجراك وفالمون، وجميعهم جسّدوا هذا النموذج الفرنسي الذي يعتمد تخطي الصعوبات وفق توازن دقيق، وبلوغ الهدف، بلا جهد.
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