افتتاح معرض ورش الفنون التشكيلية للأطفال بدار الأوبرا.. اليوم

يفتتح الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية٬ فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء٬ بقاعة صلاح طاهر معرض إنتاج ورش تعليم الفنون التشكيلية للأطفال التي نظمتها الأوبرا خلال فترة الصيف.



يضم المعرض العديد من الأعمال الفنية التي أبدعها الأطفال المشاركون في مجالات: "الرسم، الخزف، الخط العربي، إعادة التدوير، الموازييك، ابني بيتك، الحلى والتصوير الفوتواغرفي"، كما يتم منحهم شهادات تقدير تحفيزًا لهم على استمرار الإبداع وتطوير الذات.



يشار إلي أن ورش الفنون التشكيلية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية دوريًا٬ تأتي امتدادًا لخطواتها الرامية إلى نشر الوعي الفني والثقافي٬ وضمن خطتها لرفع مستوى الذوق العام لدى الشباب والأطفال بهدف خلق جيل جديد قادر على تذوق وإنتاج الفنون الجادة مما يسهم في بناء المجتمع المصري.