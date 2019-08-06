هاشتاج "الإخوان يفجرون معهد الأورام" يتصدر تويتر (صور)

تصدر هاشتاج "الإخوان يفجرون معهد الأورام"، قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية أن حادث الانفجار أمام معهد الأورام الذى راح ضحيته 20 شخصا، من تدبير وتخطيط حركة حسم الإخوانية.



وغرد أحد رواد موقع تويتر قائلا:"‏‎الإخوان يفجرون معهد الأورام".. قتلوا مرضى أطفال السرطان جماعة الشيطان لعنهم الله فى كل عصر وأوان".



وقال إبراهيم بهزارد:"‏‎مصر أقوى من الإرهاب.. لن ينالوا من مصر وستبقى المحروسة بأمن وأمان بإذن الله تعالى ثم بوجود قيادة حكيمة وشعب واعي لكل ما يُحاك ضد أم الدنيا يسقط الاٍرهاب وتحيا مصر".



وتابع المغردون قائلين: "‏اللهم عليك بهم ومكن الأمن المصري منهم فإنهم لا يعجزونك، الله اكفناهم بما شئت".



وغرد حلمي عيسى: اللهم ارحم شهداء الوطن شهداء العمل الإرهابى الجبان الذى قامت به جماعة الإخوان الإرهابية لن تنالوا من عزيمة المصريين".