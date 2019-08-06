صدور رواية "حين يقص الحب أجنحة الجميلات" عن دار "تشكيل"

صدرت حديثًا عن دار تشكيل للنشر والتوزيع٬ أحدث إبداعات الكاتب٬ محمد طارق٬ رواية "أو أشد قسوة.. حين يقص الحب أجنحة الجميلات"٬ وتصميم الغلاف للفنان أحمد فرج.



ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية:"تبدأ المأساة حيث الوعي والحب والفقد، نحن لا نكبر بمرور الأيام، نحن نكبر بـالتجارب والمواقف والذكريات، كلما تعمقنا أكثر في الواقع كلما تألمنا ونضجنا، تبدأ الآلام حينما تؤمن أن قلبك هو قائدك المناسب لمواجهة الحياة، ويبدأ النضج حينما تتجرد من مشاعرك وتعيد إيمانك بأن الحياة ليست بتلك الطفولة التي تظنها، نحن ننضج بالفقد؛ بالأمنيات التي لم تتحقق؛ بحقيقة الناس حولك، فكلما مرت عليك التجارب ستكتشف أن الناس ليسوا بهذا الصفاء".



يشار إلي أنه سبق وصدر للكاتب عن نفس الدار٬ رواية بعنوان "لن ينتهي البؤس".