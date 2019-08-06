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الثقافة

مناقشة رواية "خفافيش" بسينما الحضارة.. اليوم

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:06 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تستضيف قاعة سينما الحضارة٬ بدار الأوبرا المصرية في الخامسة والنصف من بعد عصر اليوم الثلاثاء٬ أمسية ثقافية لمناقشة رواية "خفافيش" للروائي والمعماري صفاء محمد، والصادرة عن مؤسسة هبة بنداري الثقافية، بحضور الشاعر عبدالعزيز جويدة، والدكتور حسام عقل٬ والدكتور أحمد فرحات٬ والدكتور رمضان الحضرى٬ والدكتور علاء جانب، والناقدة ناهد عبدالحميد٬ والإعلامية منى الوكيل، وعدد آخر من النقاد والأدباء.

وتتناول الرواية، وهي الثانية في مشوار الروائي صفاء محمد بعد روايته الأولى "ملائكة الرماد" والتي حققت نجاحًا لافتًا، حال الأمة العربية بين السلبيات والإيجابيات، وتُبرز المشاكل وتقترح الحلول في إطارٍ سردي حواريّ سلِس، وسط شخصيات عديدة وأماكن ولهجات عدة.

ومن الرواية نقرأ:" لم يَخطُر بخَلَد جَدّي الأكبر أن ينْخُر السوسُ بقلوب تلكَ المخلوقات التي جُبِلَت على الفِطرة السليمة، يا لَها من بُقعةٍ خلّابةٍ من الأرض، وكأنّها اقتُطِعَتْ من الفراديس التي كان يسكنها أبونا قبل أن يتوهَّم الأفضليّة على باقي المخلوقات، فقُـذِفَ بهِ وبِنا خارجَ حدود السماء، أدْخَلَنا في حلبةِ الصراع الأبديّ مع الخير حتى وَصَلنا بالقرن الواحد والعشرين، اعتنقنا الشرَّ مُكابَرةً وصَلفا، وعكفنا على إنشاءِ جسوره وتمهيدِ دروبه وتزينهم للغاوينَ مَسالكَ لِلّهْوّ لا تُثمرُ سعادةً، نَصَبْنا شِراكَ الغِوايَة وزيَّناها بورودٍ من دُخان، يَجذبُ شذاها الذين لم يتحسَّسوا الضياءَ يومًا".
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