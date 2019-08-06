فى خدمتك.. تعرف على مهن التكوين الخدمى

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، على موقعها الرسمي على الإنترنت، عن مهن الكوين الخدمي، والمستندات المطلوبة للتقديم على هذه المهن، وذلك على النحو التالي:



المستندات المطلوبة

- طلب التحاق مرفق به عدد (4) صور "4×6".

– شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي لها.

– آخر شهادة دراسية حصل عليها إن وجد.



المهن التي يتم التدريب عليها

( نجـارة – حدادة ولحـام – كهربـاء – طباعة – أشغـال بنات – تبريـد وتكييف – صيانة أجهزة منزلية – إصلاح أجهزة إليكترونية – ألوميتال – خراطة معادن – أثاث معدنى – سمكرة وصحى – دوكو - سمكرة سيارات – مصنوعات جلدية – نقش – ميكانيكا سيارات – تفصيل وخياطة).



شهادة التعيين

يتم منح شهادة تخرج يستخدم كمسوغ تعيين في بعض الجهات.



المقابل المادي

يمنح مصروف جيب يومى قدره 5 جنيهات لكل متدرب طوال مدة التدريب.



التأمين الصحي

يتم التامين الصحي لكل متدرب بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي.