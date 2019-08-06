فى خدمتك.. تعرف على قرض الأسر المنتجة والمستندات المطلوبة

نقلا عن موقع وزارة التضامن الاجتماعي، نقلنا لكم تفاصيل قرض مشاريع الأسر المنتجة والمستندات المطلوبة والضمانات للحصول عليه:



قيمة القرض المتاح للمشروع:

تتراوح قيمة القروض لمشروعــات الأسر المنتجة المنفذة من الجمعيات من 3000 جنيه وتصل إلي 10000 جنيه.



لطلب قرض لتنفيذ مشروع أسر منتجة

يتم التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التي تقع في نطاق سكن المواطن في الريف أو الحضر في أي محافظة.



المستندات المطلوبة والضمانات هي: -

صورة البطاقة الشخصية الرقم القومي.

- طلب يقدم للوحدة الاجتماعية من طالب الانتفاع من المشروع للحصول علي قرض لمشروع أسر منتجة.

- شهادة تفيد الحصول علي تدريب من أحد مراكز إعداد الأسر المنتجة أو اختبار يفيد إتقان الحرفة أو ممارسـة سابقـة للمهنة أو الحرفة.

- تقديم الضمانات التي يقبلها مجلس إدارة الجمعية المنفذة مثل ( الضمان الحكومي، إيصالات الأمانة..ألخ).

- أوراق أخري مثل إيصال الكهرباء أو عقد الإيجار أو الحيازة الزراعية.