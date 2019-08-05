إسبانيا تدين الحادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:52 م
أدانت حكومة إسبانيا الحادث الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في محيط المعهد القومي للأورام، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وعبرت حكومة مدريد - فى بيان صادر عن وزارة الشئون الخارجية الإسبانية اليوم الاثنين - عن خالص تعازيها للسلطات المصرية وأسر الضحايا.
كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء التام والعاجل للمصابين في هذا العمل الإرهابي.
وعبرت حكومة مدريد - فى بيان صادر عن وزارة الشئون الخارجية الإسبانية اليوم الاثنين - عن خالص تعازيها للسلطات المصرية وأسر الضحايا.
كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء التام والعاجل للمصابين في هذا العمل الإرهابي.