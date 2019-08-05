إسبانيا تدين الحادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام

أدانت حكومة إسبانيا الحادث الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في محيط المعهد القومي للأورام، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وعبرت حكومة مدريد - فى بيان صادر عن وزارة الشئون الخارجية الإسبانية اليوم الاثنين - عن خالص تعازيها للسلطات المصرية وأسر الضحايا.



كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء التام والعاجل للمصابين في هذا العمل الإرهابي.