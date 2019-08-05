أوروجواي تحذر مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة

أصدرت أوروجواي، اليوم الاثنين، تحذيرًا رسميًا لمواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب هجومي إطلاق نار جماعي وقعا خلال 24 ساعة وأسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصًا.



وحثت وزارة خارجية أوروجواي في بيان -نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- مواطنيها على ممارسة الحذر الشديد من تزايد العنف العشوائي والذي تغلب عليه جرائم الكراهية التي أدت إلى مقتل أكثر من 250 من مواطني أوروجواي خلال أول 7 شهور من 2019.



وذكر البيان أنه "بسبب الحيازة العشوائية للأسلحة النارية من قبل الشعب (الأمريكي)، يُنصح المسافرون لتجنب المناطق التي يتركز فيها الناس مثل المتنزهات والمراكز التجارية والمهرجانات الفنية والفعاليات الدينية ومهرجانات الطعام وأي نوع من التجمعات الثقافية أو الرياضية".



ويأتي تحذير أوروجواي بعد يومين من اقتحام مسلح متجر تجزئة في مدينة إل باسو بولاية تكساس على الحدود مع المكسيك قبل أن يفتح النار بشكل عشوائي ليقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة عشرات آخرين مع استمرار حصيلة القتلى في الارتفاع قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه وتوجه له تهمة القتل العمد.