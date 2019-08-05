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عالم

العراق: اعتقال زعيم مافيا في عملية أمنية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:49 م
جريدة الدستور
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أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنين، أنها اعتقلت زعيم مافيا صالات القمار والروليت والدعارة وبيع وشراء النساء والمخدرات مع 25 من أتباعه في عملية أمنية، استجابة لطلب من رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي.

وذكر بيان لمديرية أمن الحشد الشعبي وزع اليوم: "أن قوات من الحشد الشعبي نفذت عملية نوعية،أسفرت عن إلقاء القبض على الحاج حمزة الشمري زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات".

وأضاف البيان "بأنه تم اعتقال 25 آخرين من أتباعه ومسؤوليه الذين كانوا يدعون انتماءهم للحشد الشعبي ويمتلكون هويات مزورة وفتكوا ببعض الشباب العراقي من خلال توريطهم بتعاطي المخدرات وزجهم في صالات القمار من أجل كسب ملايين الدولارات يوميا".

وأوضح البيان أن العملية تمت "بتوجيه من رئيس الوزراء لرئاسة هيئة الحشد الشعبي ونفذت مديرية أمن الحشد الشعبي الحملة الأكبر في تاريخ العراق لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء".

وأشار البيان إلى أنه "من خلال الحملة تم مصادرة عدد كبير من آلات القمار والمواد المخدرة وبعض المقتنيات، وجاء ذلك وفق مذكرات قضائية أصولية، وتم تسليم المطلوبين مع ما تم مصادرته من مواد مخدرة إلى الأمن الوطني من أجل التحقيق معهم وعرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
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