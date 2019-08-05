السيسي يثمن التضامن العربي بعد تفجير معهد الأورام: "ما أجمل حسن التكاتف والتكافل"

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تضامن الدول العربية والعالم مع مصرؤ بعد حادث معهد الأهرام الإرهابي.

وكتب على فيس بوك: "ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب وأنا أرى تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو أهل بلدنا المصريين في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ماخلفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار وهذا ان دل فهو يدل علي حقيقة راسخة في وجداننا كعرب ومصريين بأن نظل متكاتفين في مواجهة الإرهاب وقبحه بكل ما نستطيع من قوة.. حمى الله اوطاننا ووقاها من كل شر".

