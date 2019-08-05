الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
عاجل
وفاة 4 مصابين بمستشفى القصر العينى فى انفجار معهد الأورام
ads

عالم

رئيس الوزراء اليمنى: التصعيد الحوثى هروب من استحقاقات السلام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:48 م
رئيس الوزراء اليمني
رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك
طباعة
أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، أن التصعيد الأخير من قبل المتمردين الحوثيين بإيعاز من مموليهم في طهران بقدر ما هو مؤشر واضح على الهروب من استحقاقات السلام، فإنهُ محاولة إيرانية بائسة لمواجهة عزلتها الدولية بتحريك أدواتها الإرهابية في المنطقة، وإيهام المجتمع الدولي بقدرتها على التأثير والتهديد للمصالح الحيوية في المنطقة والعالم.

وجدد رئيس الوزراء اليمني - خلال لقائهِ سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل اليوم الاثنين - التزام الحكومة اليمنية مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية باستكمال معركة اليمنيين الأهم في القضاء على مشروع إيران، مشيرًا إلى أن أي إثارة لمشاكل أو خلافات أخرى سيتم تجاوزها بشكل عاجل وسريع، لأن المصلحة المشتركة داخليًا وخارجيًا هي لوحدة الصف الوطني اليمني في مواجهة العدو المشترك.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إلى أن الأحداث الأخيرة في عدن التي قامت بها المليشيا في استغلال الجرائم الإرهابية التي ترتكبها في شق الصف الوطني وتمزيق النسيج الاجتماعي عقب جرائمها الإرهابية المتزامنة مع تنظيم داعش كشفت هذه الأجندة، لكن الجميع بات يدركها وحتمًا ستفشل فالعدو معروف وغايته واضحة.

وأوضح أن الحكومة اليمنية وبالتنسيق مع قيادات تحالف دعم الشرعية، تعمل على احتواء وإيقاف هذه الانتهاكات واستعادة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.

من جهته، جدد السفير الأمريكي، إدانة بلاده للأعمال الإرهابية التي حدثت مؤخرًا في عدن واستنكارها للتصرفات الحوثية وعمليات التصعيد التي تمارسها المليشيا، مؤكدًا التزام بلاده باستمرار دعم الشرعية اليمنية وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

ما لا تعرفه عن "فنجان القهوة" صباحًا

منذ ساعة و نصف

"دى إم سى" تجمع 25 مليون جنيه تبرعات لمعهد الأورام

منذ حوالي 4 ساعات

الباز يكشف: كيف تعاملت الدولة باحترافية مع حادث التفجير الإرهابي بمحيط معهد الأورام

منذ 38 دقيقة

وفاة 4 مصابين بمستشفى القصر العينى فى انفجار معهد الأورام

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

الباز يكشف خطيئة الإعلام في تغطية حادث التفجير بمحيط "معهد الأورام"

وفاة 4 مصابين بمستشفى القصر العينى فى انفجار معهد الأورام

بالفيديو.. أحد ضحايا تفجير الأورام: خرجت من الانفجار بمعجزة

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

ستوديو

بعد رفض استقبال طفل من معهد الأورام... هل يكذب شريف أبو النجا لينقذ نفسه؟

عميد معهد الأورام يزف بشرى سارة للمرضى ويعلن موعد افتتاحه (فيديو)

خيانة تعرضت لها صباح من حبيبها أفقدتها الثقة في الرجال.. تعرف على التفاصيل

مسجون برازيلي يتنكر في زي امرأة للهروب من السجن.. شاهد

رياضة

كريستال بالاس يضم جاري كاهيل لموسمين

مدرب برشلونة مستاء من رحلة فريقه إلى أمريكا

تين هاج: فان دي بيك سيلعب مباراتي باوك في دوري أبطال أوروبا

طارق يحيى يؤكد جاهزية الزمالك لمواجهة بطل الصومال

الرئيس نيوز

بعد تفجير "الأورام".. السيسي: ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب

ساويرس ورجل أعمال "مجهول" تبرعا بـ1.5 مليون لمعهد الأورام

محمد بن زايد يتبرع بـ50 مليون جنيه لصالح معهد الأورام

استشهاد 17 بينهم أطفال من "ميت حبيب" في حادث "معهد الأورام"

منوعات

دراسة: استخدام السماعات قد يسبب فقدان السمع

طفل يبلغ عن والده لاجتيازه الإشارة الحمراء

اكتشاف سر مصاص الدماء الغامض

أفضل 10 فنادق عالمية لعام 2019

كشكول

اليوم الثالث.. استمرار إنعقاد لجنة مسابقة «الوظائف الإشرافية» بتعليم بورسعيد

حصول 4 روضات أطفال ومدرسة ابتدائي على "الجودة والاعتماد" بمطروح

ننشر شروط الالتحاق بالدراسات العليا لكلية القرأن الكريم

المنوفية الأزهرية تستعد لامتحانات الدور الثانى للثانوية

إسلام سياسي

"الإخوان يفجرون معهد الأورام".. الأكثر تداولا في مصر على تويتر

كتابان جديدان يوثقان جرائم داعش بحق الإيزيديين

أمريكا تحذر تركيا من أي عملية عسكرية في سوريا

الداخلية: سيارة مفخخة تسببت في تفجير معهد الأورام


زيت وسكر

وزارة الصحة السعودية تكرم البعثة الطبية المصرية للحج

أعراض الإصابة بعدوى العين

تطورات أزمة زيادة راوتب عمال القمامة بالإسكندرية

الإستيلاء على نصف مليون جنيه من أموال الدعم

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية "وكأنه.. هو" بحزب التجمع

مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بـ"ثقافة الأقصر"

ثقافة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للصداقة

اليوم.. عرض"رحلة البحر" و"أسرار الأهرامات" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك