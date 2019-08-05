المفقودين.. إبحث معنا عن "سعيد"

إيمانا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين.



تغيب سعيد محمد سعد محمود يوم 22 ديسمبر 2010، وكان عمره 12 سنه من مركز السادات محافظة أسيوط.



سعيد كان في طريقه إلى المدرسة في منطقه البشري، محافظة أسيوط، ولم يصل المدرسة أو البيت برجاء ممن لديه معلومه الاتصال على 01067339946



وكل من لديه شكوي عامة أو حالة إنسانية أو مفقود يمكنه التواصل من خلال واتس ٠١٠٠٤٣٣٣٦٣٧