المفقودين.. إبحث معنا عن "سعيد"
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:46 م
مرام سعيدطباعة
إيمانا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين.
تغيب سعيد محمد سعد محمود يوم 22 ديسمبر 2010، وكان عمره 12 سنه من مركز السادات محافظة أسيوط.
سعيد كان في طريقه إلى المدرسة في منطقه البشري، محافظة أسيوط، ولم يصل المدرسة أو البيت برجاء ممن لديه معلومه الاتصال على 01067339946
وكل من لديه شكوي عامة أو حالة إنسانية أو مفقود يمكنه التواصل من خلال واتس ٠١٠٠٤٣٣٣٦٣٧
تغيب سعيد محمد سعد محمود يوم 22 ديسمبر 2010، وكان عمره 12 سنه من مركز السادات محافظة أسيوط.
سعيد كان في طريقه إلى المدرسة في منطقه البشري، محافظة أسيوط، ولم يصل المدرسة أو البيت برجاء ممن لديه معلومه الاتصال على 01067339946
وكل من لديه شكوي عامة أو حالة إنسانية أو مفقود يمكنه التواصل من خلال واتس ٠١٠٠٤٣٣٣٦٣٧