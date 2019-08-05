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مصر

بالفيديو.. سكان المنيل يروون لحظات رعب ليلة انفجار معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:46 م
جريدة الدستور
أحمد فوده
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حالة من الذعر والرعب عاشها أهالي منطقة المنيل وتحديدا قاطني العمارات المواجهة لمعهد الأورام، بعد التفجير الإرهابي الذي وقع ليلة أمس بكورنيش النيل.

هرول السكان إلى الشارع بعدما تحطمت محتويات مساكنهم وواجهة عماراتهم، ويقول حسن حارس عقار: "غرفتي الموجودة تحت السلم المصنوعة من الخشب تحطمت تماما، وزجاج نوافذ العقار بالكامل تحطم، وبالخروج إلى الشارع لمعرفة مايحدث، رأيت النيران مندلعة من على بعد وتحديدا أمام معهد الأورام، وعلى الفور بدأ سكان المنطقة يتوافدون لمكان الحادث.

سيدة خمسينية تروي وهي في حالة مذرية ما شعرت به داخل شقتها: "كنت نايمة وصحيت على صوت انفجار شديد ومحتويات شقتي بالكامل حطمت من شدة الانفجار والأطفال اللي في العمارة كلهم أصابهم حالة فزع ورعب، وربنا ينتقم من اللي كان السبب في الحالة دي".

وأضاف المهندس محمود، الذي كان يقف بجوار سيارته التي تحطم زجاجها: "احنا سيبنا بيوتنا ونزلنا جري من شدة الانفجار وفوجئت خلال نزولي أسفل العمارة بتحطم زجاج سيارتي بالكامل ومفيش حاجة هقدر أقولها غير حسبي الله ونعم الوكيل".
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