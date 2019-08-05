ثقافة أسيوط تناقش"أسباب انتشار التوحد بين الأطفال"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث أقيمت بمكتبة صلاح شريت بريفا، ضمن النشاط الصيفى تحت عنوان "فن، إبداع، تعليم، ترفيه" محاضرة توعوية بعنوان "معرفه أسباب انتشار التوحد بين الأطفال".



حاضرها الدكتور حسام الدين متولي وذلك بمقر الجمعية الخيرية بريفا، أوضح فيها كيفية معرفة أطفال التوحد وكيفية التعامل معهم ودمجهم في المجتمع وأسس التعامل السليم معهم، بالإضافة إلى ورشة أشغال فنية وعمل فن التطريز على القماش وتعليم الأطفال كيفية تناسق الألوان مع بعضها البعض.



قدم قصر ثقافة الغنايم، مسابقة ثقافية للأطفال وطرح الأسئلة في مجالات مختلفة وتنافس الأطفال على الإجابات الصحيحة وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية.



أقام قصر ثقافة ساحل سليم عروضًا لأفلام سينما الأطفال، حيث استمتع الأطفال بمشاهدة بعض الأفلام الكرتونية الممتعة، ويواصل قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببنى مر بمقر نادي تكنولوجيا المعلومات فعاليات التدريب على نظام التشغيل windows 10 لعلياء الشريف، حيث قدمت للمتدربين شرح مفصل عن مبادئ استخدام الحاسب الآلي.



