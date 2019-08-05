من أمام بوابة الجحيم.. رئيس تركمانستان يرد على شائعة وفاته

ظهر قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان على التلفزيون الرسمي وهو يقود سيارة سباقات نحو حفرة مشتعلة بالغاز معروفة باسم بوابة الجحيم لينفي شائعات ترددت عن وفاته بعد اختفائه لمدة أسبوع.



ولم يظهر الرئيس البالغ من العمر 62 عاما في أي مناسبة عامة منذ أواخر يوليو وقال العديد من وسائل الإعلام الأجنبية نقلا عن مصادر لم تكشف النقاب عنها أنه توفي. ونفت الحكومة ذلك وقالت إنه فقط في إجازة.



وبث التلفزيون الرسمي يوم الأحد تقريرا عن عطلة بيردي محمدوف وأظهرته وهو يقود سيارة السباق صوب الحفرة المشتعلة في وسط صحراء قره قوم.



كما أظهر التقرير الرئيس وهو يرتدي ملابس تشبه الزي العسكري وقبعة خلال لعبه للبولينج وتمكن من تسجيل ثلاث ضربات مما دفع حضورا من أتباعه المرتدين لملابس رياضية متطابقة للوقوف والتصفيق.



ويتولى بيردي محمدوف الرئاسة في الجمهورية السوفيتية السابقة، التي تصدر الغاز الطبيعي عبر خطوط أنابيب للصين وروسيا، منذ وفاة الرئيس السابق صابر مراد نيازوف في 2006.