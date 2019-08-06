اليوم.. استكمال الموجة 13 لإزالة التعديات على أراضى الدولة

تواصل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مستشار الرئيس للمشروعات القومية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها لاستكمال الموجة الثالثة عشر لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها.



وكانت الموجة الثالثة عشر لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها قد بدأت الأسبوع الماضي بالتوازي مع أعمال التقنين للجادين ممن تقدموا بطلبات تقنين، حيث تم إزالة أكثر من ١١ ألف حالة تعدي، واسترداد ٨٢ ألف فدانًا، و2.2 مليون متر مربع من أراضي الدولة.



وأكد مصدر مسئول بلجنة استرداد أراضي الدولة، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة، شدد على ضرورة مواصلة الجهود وعدم التوقف عن الإزالات للتعديات على أراضي الدولة لحين تحقيق المستهدف من الموجة الثالثة عشر.



وأوضح المصدر، أن قوات إنفاذ القانون تعمل من أجل استرداد مستحقات الدولة فى أراضيها المتعدى عليها، وأن هناك تعليمات صادرة لكافة المحافظات بعدم التوقف عن تنفيذ موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائي لها، وهو القضاء تمامًا على هذه الظاهرة.