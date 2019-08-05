الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم بين "إيتيدا"و آي فلاي"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:39 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
طباعة
شهدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركة آي "فلاي تك" iFlytek للتعاون في مجال الذكاء الإصطناعي، فيما يتعلق ببناء القدرات وتنمية المهارات، ومعالجة اللغات الطبيعية وتقنيات التعرف على الكلام البشري.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الاتصالات، على رأس وفد رفيع المستوى للصين للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS.

ووفقًا لمذكرة التفاهم فإنه سيتم تعيين فريق من المهندسين المصريين، من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع الشركة كجزء من أنشطة مركز الأبحاث التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي سيعمل في المرحلة الأولى من تطوير نظام اللغة العربية – الصينية "المندرينية وهي اللغة الشائعة في الصين"، من خلال توفير التدريب والتطبيق العملي في الصين لمدة 3 إلى 6 أشهر، كما تم الاتفاق على التعاون في مشروع بحثي وتنموي مشترك فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا في مجال معالجة اللغات الطبيعية وتقنيات التعرف على الكلام البشري.

تنص مذكرة التفاهم، على أن يتم تنفيذ برنامج لتبادل الباحثين والأكاديميين، بالجامعات الصينية والمصرية في مجال الذكاء الاصطناعي؛ كما ستقوم الشركة بتنسيق التعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية "USTC"، ومعهد "آنوي" لتكنولوجيا المعلومات "AIIT" في مجال بناء القدرات، بما في ذلك برامج التبادل أو الدورات التدريبية التي ستقدمها الجامعة أو معهد "آنوي" في مصر.

كما تم الاتفاق على أن تتولى شركة " آي فلاي تك" التدريب والعمل مع الفريق المصري على الحلول التي تقدمها، وكذلك على تكنولوجيا معالجة اللغات الطبيعية والكلام البشري.

جاء توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين المصري والصيني، خلال لقاء وزير الاتصالات مع وفد من شركة iFlytek برئاسة يو هو الرئيس التنفيذي للشركة؛ وبحضور الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا، والمهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، وبعض قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن شركة آي فلاي تك "iFlytek" هي شركة صينية رائدة على المستوى الوطني، تعمل في مجال تكنولوجيات الصوت والكلام الذكية، وتكنولوجيا وبحوث الذكاء الاصطناعي، وتطوير منتجات الدوائر المتكاملة، وخدمات المعلوماتية، وتكامل خدمات الحكومة الالكترونية.

وفي سياق متصل؛ قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة الشركة الصينية للاتصالات China Telecom والقيام بجولة داخل المعرض الخاص بها، والذي يضم مجموعة من الحلول المبتكرة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعقد وزير الاتصالات اجتماعا مع فان زي تشانغ، رئيس شركة "فايبر هوم" لتكنولوجيا الاتصالات FiberHome Telecommunication Technologies، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء استعراض التعاون القائم بين الشركة العالمية مع الشركة المصرية للاتصالات، وبحث إمكانية إنشاء مصنع للشركة في مصر، كما تم بحث التعاون مع الشركة العالمية في مجال كابلات الألياف الضوئية في ظل المشروعات القومية التي تنفذها مصر لتطوير البنية التحتية للاتصالات في إطار التحول نحو المجتمع الرقمي.

حضر اللقاء الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وبعض قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات "صور"

"إيتيدا" تكشف تفاصيل اتفاقيتها مع شركة "فاليو" بـ21 مليون جنيه

وزير الاتصالات يبحث مشاركة 20 شركة روسية فى استثمارات تكنولوجيا المعلومات

"إيتيدا" توقع مذكرة تفاهم مع "Dell EMC" لدعم الشركات الناشئة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل أحدث خرائط الحقول البترولية فى مصر بالبحر المتوسط

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الباز يكشف: كيف تعاملت الدولة باحترافية مع حادث التفجير الإرهابي بمحيط معهد الأورام

منذ حوالي 15 ساعة

التفاصيل الكامل لمنشور "هيئة البترول" بضوابط العلاوة للشركات

منذ حوالي 18 ساعة

ما لا تعرفه عن "فنجان القهوة" صباحًا

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

الباز يكشف خطيئة الإعلام في تغطية حادث التفجير بمحيط "معهد الأورام"

بالفيديو.. أحد ضحايا تفجير الأورام: خرجت من الانفجار بمعجزة

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

"عار 57357".. المستشفى رفضت استقبال الأطفال بعد إخلاء معهد الأورام

ستوديو

بعد رفض استقبال طفل من معهد الأورام... هل يكذب شريف أبو النجا لينقذ نفسه؟

عميد معهد الأورام يزف بشرى سارة للمرضى ويعلن موعد افتتاحه (فيديو)

خيانة تعرضت لها صباح من حبيبها أفقدتها الثقة في الرجال.. تعرف على التفاصيل

مسجون برازيلي يتنكر في زي امرأة للهروب من السجن.. شاهد

رياضة

كريستال بالاس يضم جاري كاهيل لموسمين

مدرب برشلونة مستاء من رحلة فريقه إلى أمريكا

تين هاج: فان دي بيك سيلعب مباراتي باوك في دوري أبطال أوروبا

طارق يحيى يؤكد جاهزية الزمالك لمواجهة بطل الصومال

الرئيس نيوز

بعد تفجير "الأورام".. السيسي: ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب

ساويرس ورجل أعمال "مجهول" تبرعا بـ1.5 مليون لمعهد الأورام

محمد بن زايد يتبرع بـ50 مليون جنيه لصالح معهد الأورام

استشهاد 17 بينهم أطفال من "ميت حبيب" في حادث "معهد الأورام"

منوعات

دراسة: استخدام السماعات قد يسبب فقدان السمع

طفل يبلغ عن والده لاجتيازه الإشارة الحمراء

اكتشاف سر مصاص الدماء الغامض

أفضل 10 فنادق عالمية لعام 2019

كشكول

حصول 4 روضات أطفال ومدرسة ابتدائي على "الجودة والاعتماد" بمطروح

ننشر شروط الالتحاق بالدراسات العليا لكلية القرأن الكريم

المنوفية الأزهرية تستعد لامتحانات الدور الثانى للثانوية

"المعلمين" تدين حادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام

إسلام سياسي

"الإخوان يفجرون معهد الأورام".. الأكثر تداولا في مصر على تويتر

كتابان جديدان يوثقان جرائم داعش بحق الإيزيديين

أمريكا تحذر تركيا من أي عملية عسكرية في سوريا

الداخلية: سيارة مفخخة تسببت في تفجير معهد الأورام


زيت وسكر

وزارة الصحة السعودية تكرم البعثة الطبية المصرية للحج

أعراض الإصابة بعدوى العين

تطورات أزمة زيادة راوتب عمال القمامة بالإسكندرية

الإستيلاء على نصف مليون جنيه من أموال الدعم

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض ورش الفنون التشكيلية للأطفال بدار الأوبرا.. اليوم

صدور رواية "حين يقص الحب أجنحة الجميلات" عن دار "تشكيل"

مناقشة رواية "خفافيش" بسينما الحضارة.. اليوم

ثقافة أسيوط تناقش"أسباب انتشار التوحد بين الأطفال"

صفحتنا ع الفيس بوك