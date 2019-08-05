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المفقودين..أخوه توفي فترك المنزل "أسرة محمد تبحث عنه"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:36 م
جريدة الدستور
مرام سعيد
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إيمانا منا بالدور الإيجابي للإعلام والصحافة قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين.

تغيب محمد جمعه عراقي عزب عام ٢٠٠٤ من منطقة التعاونيات محافظة السويس، وكان عمره وقتها ١٤ سنة والآن 34 سنة.

أهل محمد حصلهم حادثه واخوه وقتها توفي فأصيب بحالة نفسية وترك البيت، ومن قتها وأسرته لم تفقد الأمل في البحث عنه فبرجاء ممن لديه معلومه الاتصال بأسرته على رقم 01066679526

كل من لديه شكوي او مفقود او حالة انسانية رجاء التواصل على رقم ٠١٠٠٤٣٣٣٦٣٧
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